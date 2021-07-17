الرئيس الأسد: نثق بدور الأصدقاء الإيرانيين والروس الذين كان لهم دور في تحرير أرضنا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 14:00
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الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية العربية السورية لولاية جديدة
الرئيس الأسد: أرادوا تقسيم البلاد فأطلق الشعب رصاصة الرحمة على مشاريعهم بوحدته
الرئيس الأسد: السوريون داخل وطنهم يزدادون تحديا وصلابة والذين خطط لهم أن يكون ورقة ضد وطنهم أصبحوا رصيده في الخارج
الرئيس الأسد: أكرر دعوتي لكل من غرر به للعودة إلى حضن الوطن لان الرهانات سقطت وبقي الوطن
يسود الهدوء التام منطقة جبل محسن بطرابلس بعد انتشار كثيف لوحدات الجيش اللبناني في مختلف شوارع المدينة عقب احتجاجات ليلية
المكتب الإعلامي لوزيرة الخارجية: نتابع عن كثب مع سفارة لبنان بجنوب إفريقيا تطورات الأحداث الجارية وأعمال العنف والسرقات
سفير لبنان بجنوب إفريقيا للمنار: لا صحة لتعرض لبنانيين للسرقة وأعمال العنف التي تجري في جمهورية جنوب إفريقيا
القنصل اللبناني ببرلين للمنار: نتحقق مع الشرطة الألمانية عن وجود لبنانيين أو عدمه بين المتضررين جراء الفياضانات
الاحتلال الأمريكي يخرج من ريف الحسكة 70 آلية خلال الساعات الـ24 الماضية محملة بالنفط السوري المسروق نحو العراق
قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدتي خزاعة وعبسان شرقي محافظة خان يونس بقطاع غزة
عضو حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: سياسة تكميم الأفواه والاعتقالات هدفها حرف الشعب الفلسطيني عن محاربة "اسرائيل"
بدء الحجاج بالتوافد إلى مكة المكرّمة تمهيداً لانطلاق مناسك الحج المقتصرة على المقيمين في السعودية بسبب انتشار كورونا
الخارجية الأميركية: إذا استطعنا العودة إلى الاتفاق النووي فسنبقي عليه ضمن مقاربة شاملة للتعامل مع مصادر القلق
الصحة الجزائرية: تسجيل 1197 إصابة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة للإصابات خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء
الرئيس الأميركي جو بايدن يشن هجوماً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص تخويف الناس من لقاحات كورونا
ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في أوروبا والمانيا إلى 153 شخصا
بدء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر على وقع المعارك بالتزامن مع الانسحاب الأميركي من البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تعرض موقعها لهجوم سيبراني من الخارج
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس الأسد: نثق بدور الأصدقاء الإيرانيين والروس الذين كان لهم دور في تحرير أرضنا (سبوتنيك)
منذ 55 mins
17 July، 2021
عاجل
الرئيس الأسد
سوريا
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