ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 قتيلا بينهم 133 في ألمانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 10:28

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 قتيلا بينهم 133 في ألمانيا

منذ 19 mins 17 July، 2021
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