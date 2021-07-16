بعد اعتذار الحريري معلومات المنار: الاستشارات النيابية الملزمة بعد العيد والتشاور بين الأطراف بدأ

افادت مصادر المنار ان” الرئيس عون سيحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة مباشرة بعد عطلة عيد الاضحى،والتشاور بدأ بين الاطراف السياسيين من اجل الاتفاق على اسم للرئيس المكلّف العتيد كي لا يكون التكليف غير واضح الوجهة”.

واضافت ” اذا تمّ التوافق مع النائب الحريري على اسم الرئيس المكلّف فإن هويّته ستختلف حتمًا عن هويّة المكلّف بغير توافق مع رئيس تيار المستقبل”.

وتابعت “ان الفرنسيين لم يغادروا المشهد اللبناني وهم يسعون وفق المصادر للقيام بما يستطيعونه من اجل تحقيق هذا الهدف”.

واكدت مصادر المنار ان” التكليف والتأليف غايتان يمكن ادراكهما ان تضافرت جهود حقيقية لذلك”.

المصدر: قناة المنار