عكر: نتابع مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا تطورات الأحداث وأوضاع الجالية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 20:04

عكر: نتابع مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا تطورات الأحداث وأوضاع الجالية

منذ 1 ساعة 16 July، 2021
الوزيرة زينة عكر
لبنان

أكد المكتب الإعلامي لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زينة عكر في بيان لها الجمعة أن “وزارة الخارجية والمغتربين تتابع عن كثب مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا تطورات الأحداث الجارية في جمهورية جنوب إفريقيا وإندلاع أعمال العنف والسرقات”.

ومن جهتها، طمأنت السفارة اللبنانية أن “لا إصابات بين اللبنانيين وأنها على تواصل دائم مع أبناء الجالية المقيمين في المناطق التي تشهد أعمال عنف، وإقتصرت الأضرار على الماديات في بعض المحال التجارية في كل من مدينتي جوهانسبورغ ودوربن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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