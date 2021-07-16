عكر: نتابع مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا تطورات الأحداث وأوضاع الجالية

أكد المكتب الإعلامي لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زينة عكر في بيان لها الجمعة أن “وزارة الخارجية والمغتربين تتابع عن كثب مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا تطورات الأحداث الجارية في جمهورية جنوب إفريقيا وإندلاع أعمال العنف والسرقات”.

ومن جهتها، طمأنت السفارة اللبنانية أن “لا إصابات بين اللبنانيين وأنها على تواصل دائم مع أبناء الجالية المقيمين في المناطق التي تشهد أعمال عنف، وإقتصرت الأضرار على الماديات في بعض المحال التجارية في كل من مدينتي جوهانسبورغ ودوربن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام