“تجمع العلماء”: للاسراع بتكليف شخصية ذات كفاءة عالية لتشكيل الحكومة

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في بيان لها الجمعة “النواب الى القيام بواجبهم بمراعاة نبض الشارع واختيار شخصية توافقية نزيهة من خارج نادي رؤساء الحكومات السابقين”.

وطالب التجمع “الرئيس سعد الحريري لتسهيل عملية الاستشارات النيابية وتقديم شخصية ذات كفاءة عالية وتقديم الدعم له ليقوم بتحقيق الإصلاحات التي يطمح إليها كل اللبنانيين”، وحث “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاسراع في الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة”.

ودعا التجمع “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باتخاذ المواقف الصلبة في موضوع انقطاع الدواء والتدخل لصالح الإفراج عن الأموال التي يحتجزها حاكم مصرف لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام