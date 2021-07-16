الجيش الأمريكي يخرج صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الحسكة باتجاه العراق

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “الجيش الأمريكي أخرج من قاعدة خراب الجير بريف الحسكة 70 آلية من ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد”.

وأفادت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية لـ”سانا” أن “رتلاً مؤلفاً من 44 آلية من ناقلات وصهاريج من النفط السوري المسروق وبرادات وعدد من المدرعات غادر قاعدة خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”. ولفتت المصادر إلى أن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضا ليل أمس رتلا مؤلفا من 26 آلية من المنطقة ذاتها ضم شاحنات محملة ومغطاة وصهاريج محملة بالنفط المسروق واتجه أيضا باتجاه الأراضي العراقية”.

هذا وأخرج الجيش الأمريكي يوم 11 تموز/يوليو رتلا من 24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو مع عدد من الناقلات المغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق، بحسب “سانا”.

المصدر: سانا