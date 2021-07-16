اعتقال كبير مسؤولي أمن الرئيس هايتي المغتال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2021 - 03:50

اعتقال كبير مسؤولي أمن الرئيس هايتي المغتال

منذ 21 mins 16 July، 2021
رئيس هايتي جوفينيل مويس
أخبار دولية - هايتي

اعتقلت السلطات في هايتي رئيس أمن القصر الرئاسي ديميتري هيرارد، في إطار التحقيقات في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس مؤخرا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن المتحدثة باسم الشرطة أكدت احتجاز هيرارد، وذكرت أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس.

وكان مويس قتل بالرصاص في منزله في السابع من الشهر الجاري على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا، واثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الكولومبية، اليوم الخميس، أنها تبحث عن ثلاثة كولومبيين آخرين كانوا في هايتي وجمهورية الدومينيكان، مع تأكيدها على أن السلطات في هايتي هي التي تقود التحقيق.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

60e73d284c59b762ac586027

الأمم المتحدة تؤكد القضاء على 4 من قتلة رئيس هايتي والقبض على 6 آخرين

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون هايتي هيلين لا لايم أنه تم القضاء على 4 أشخاص من المشاركين في عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز، وأن 6 آخرين محتجزين لدى سلطات البلاد. وقالت لا لايم في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في هايتي، يوم الخميس، إن لديها معلومات ...