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July 16 2021 - 01:58

الرئاسة البرازيلية: بولسونارو يتماثل للشفاء من انسداد معوي

منذ 1 ساعة 16 July، 2021
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
أخبار دولية - البرازيل

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يتماثل للشفاء بعد أن تلقى العلاج في أحد مستشفيات ساو باولو من انسداد بالأمعاء.

وقال مكتب الرئيس البرازيلي إنه يتحسن كما أن نتائج فحوصه السريرية جيدة، ولم يعلن المكتب في بيانه عن موعد خروجه ولم يشر إلى إجراء جراحة له.

ونقل بولسونارو 66 عاما إلى المستشفى الأربعاء جراء ألم في المعدة ومعاناته من الفواق المزمن، بعد استشارة جراح أجرى جراحة له في عام 2018 بعد تعرضه للطعن في البطن أثناء حملته الانتخابية.

وقال أطباؤه إنهم يحتاجون إلى إجراء مزيد من الفحوص لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى جراحة طارئة.

المصدر: وكالات

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