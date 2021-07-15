الوكالة الوطنية: اصحاب مؤسسات تجارية في منطقتي مرجعيون والنبطية اقفلوها ليتسنى لهم رفع الاسعار بذريعة ارتفاع سعر الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2021 - 19:36

الوكالة الوطنية: اصحاب مؤسسات تجارية في منطقتي مرجعيون والنبطية اقفلوها ليتسنى لهم رفع الاسعار بذريعة ارتفاع سعر الدولار

منذ 25 mins 15 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة