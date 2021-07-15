حماس استنكرت اعتقال العدو الاسرائيلي لعشرات الطلبة من جامعة بيرزيت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 14:32

حماس استنكرت اعتقال العدو الاسرائيلي لعشرات الطلبة من جامعة بيرزيت

منذ 41 mins 15 July، 2021
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

استنكرت حركة “حماس” اعتقال قوات العدو الاسرائيلي العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال مشاركتهم في زيارة تضامنية مع عائلة الأسير البطل منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها الخميس إن “محاولات الاحتلال ستفشل في المس بروح المقاومة لدى أبناء شعبنا”، وتابعت أن “هذه المحاولة البائسة من أجل الترهيب والتي حشد فيها الاحتلال كل مسمياته الأمنية هي حركات استعراضية لن تخيف أبناءها في التعبير عن وفائهم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى”.

وحيت حماس “طلبة جامعة بيرزيت وأبناء الحركة الطلابية كافة”، ولفتت الى ان “الحركة الطلابية كانت وما زالت هي حضن المقاومة فكرا وعملا”.

المصدر: فلسطين اليوم

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