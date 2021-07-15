حماس استنكرت اعتقال العدو الاسرائيلي لعشرات الطلبة من جامعة بيرزيت

استنكرت حركة “حماس” اعتقال قوات العدو الاسرائيلي العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال مشاركتهم في زيارة تضامنية مع عائلة الأسير البطل منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها الخميس إن “محاولات الاحتلال ستفشل في المس بروح المقاومة لدى أبناء شعبنا”، وتابعت أن “هذه المحاولة البائسة من أجل الترهيب والتي حشد فيها الاحتلال كل مسمياته الأمنية هي حركات استعراضية لن تخيف أبناءها في التعبير عن وفائهم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى”.

وحيت حماس “طلبة جامعة بيرزيت وأبناء الحركة الطلابية كافة”، ولفتت الى ان “الحركة الطلابية كانت وما زالت هي حضن المقاومة فكرا وعملا”.

المصدر: فلسطين اليوم