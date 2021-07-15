علاج انسداد الأذن الشمعي

يحدث انسداد الأذن بالشمع عند تراكم شمع الأذن (الصملاخ) في الأذن أو اتصافه بالصلابة البالغة التي تجعل تنظيفه صعبًا بالطرق الطبيعية.

ويُعد شمع الأذن جزءًا مفيدًا وطبيعيًا من أدوات الدفاع بالجسم. إذ يقوم بتنظيف وتشحيم وحماية قناة الأذن، حيث تعلَق به الأتربة، ويبطِّئ من نمو البكتيريا.

وإذا أصبح انسداد الأذن بالشمع مشكلة، يمكن أن يتخذ المريض خطوات بسيطة لإزالة الشمع بطريقة آمنة.

وفقا لما نقله موقع إكسبريس عن الموقع الرسمي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية عادة ما يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه ومن المهم عدم دفع الأصابع أو الأشياء في الأذنين لإزالته لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دفع الشمع إلى داخل الأذن أكثر ويزيد الحالة سوءا.

وقالت الهيئة إنه يمكن اتباع طريقة آمنة في المنزل لإزالة شمع الأذن، عبر 4 خطوات، ستحتاج خلالها إلى زيت الزيتون الطبي.

الخطوة الأولى: ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز الطبي في الأذن، ثلاث إلى أربع مرات يوميا، على مدى ثلاثة إلى خمسة أيام.

الخطوة الثانية: استلق على رأسك على جانب واحد بعد وضع الزيت الذي يمكن استخدامه من خلال قطارة.

الخطوة الثالثة: ابق مستلقيا على جانب واحد لبضع دقائق، لأن ذلك يسمح للزيت بالمرور عبر قناة الأذن.

الخطوة الرابعة: ستبدأ كتل شمع الأذن في التساقط خلال فترة أسبوعين تقريبا.

المصدر: وكالات