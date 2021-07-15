محكمة النقض المصرية ترفض طعن 13 شخصا بينهم ناشطان على وضعهم بقائمة الإرهاب

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض المصرية، رفضت طعنا مقدما من مجموعة تضم 13 شخصا بينهم ناشطان بارزان على وضعهم على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن القرار نهائي.

تضم المجموعة الناشط والنائب السابق بالبرلمان زياد العليمي، وأيضا رامي شعث الذي شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في مصر، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.

والمجموعة محتجزة منذ 2019 في القضية المعروفة بخلية الأمل والتي تتهم فيها السلطات المجموعة بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وأعمال العنف.

وتم إدراج أفرادها على قائمة الإرهاب في أبريل 2020.

وفي شباط / فبراير، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع العليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.

وقال الخبراء في بيان: “إننا منزعجون بشدة بشأن قانون مكافحة الإرهاب… خاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير الإضافة على القائمة على المستوى الوطني، لمهاجمة المنخرطين في مجال حقوق الإنسان”.

يتضمن التصنيف أن يضع الادعاء أشخاصا على قائمة الإرهاب ثم تؤيد محكمة جنائية أو ترفض بعدها إدراجهم. ويحق للشخص المدرج على القائمة تقديم طعن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية