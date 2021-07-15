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July 15 2021 - 00:22

إيرلندا.. ضبط نصف طن من الكوكايين مموهة على شكل فحم

منذ 52 mins 14 July، 2021
الشرطة الايرلندية
أخبار دولية - ايرلندا

قالت الشرطة الأيرلندية إنه تم ضبط ما يصل إلى نصف طن من الكوكايين، مبينة أن المخدرات المضبوطة والتي تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو (حوالي 41 ألف دولار) كانت مموهة على شكل فحم.

وذكرت أنه تم ضبط المخدرات كجزء من تحقيق أجراه المكتب الوطني للمخدرات والجريمة المنظمة، الذي يعمل مع الشرطة الهولندية وإدارة الإيرادات والجمارك وقوات الدفاع.

وقال مساعد المفوض جون أودريسكول: “هذا تطور هام في جهود الشرطة لتعطيل وتفكيك جماعات الجريمة المنظمة المشتبه في تورطها في استيراد الكوكايين وأنواع المخدرات الأخرى إلى أيرلندا”.

وأشار إلى أن التحقيق له “بُعد دولي مهم” و”يؤكد على أهمية التعاون داخل مجتمع إنفاذ القانون داخل أوروبا وخارجها”.

المصدر: بي بي سي

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