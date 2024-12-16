إغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا بسبب مواقفها الداعمة لفلسطين

أعلن وزير خارجية كيان العدو الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد أن “إسرائيل قررت إغلاق سفارتها في العاصمة الإيرلندية دبلن”، وذلك في خطوة وصفها بأنها “إعادة ترتيب الأولويات الدبلوماسية لإسرائيل”، على حد تعبيره.

وقال ساعر إن “قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن سببه السياسات المعادية لإسرائيل التي تتبناها الحكومة الإيرلندية”، وزعم ان “إيرلندا تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع إسرائيل”.

وأشار ساعر إلى أن “إيرلندا كانت قد اعترفت من جانب واحد الدولة الفلسطينية وأعلنت مؤخرا عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية في محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”.

وزعم ساعر ان “سياسات إيرلندا معادية للسامية وتستند إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنتها”، ولفت إلى أن “قرار إغلاق السفارة جاء استجابة لهذه المواقف، وأن إسرائيل ستعيد توجيه مواردها لتعزيز العلاقات مع الدول التي تسعى لتوسيع تعاونها مع إسرائيل”.

وتعتبر خطوة إغلاق مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإيرلندية، وإعادة جميع الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي خطوة تمهيدية قبل اتخاذ قرار نهائي قد يصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيرلندا وكيان العدو.

في المقابل، أعلن ساعر عن افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا، وأوضح أن “العلاقات بين إسرائيل ومولدوفا ودية مع رغبة متبادلة في توسيع وتعميق التعاون بين الجانبين”، وأشار إلى أن “مولدوفا فتحت بالفعل سفارة في إسرائيل وأن الوقت قد حان لأن تفتتح إسرائيل سفارة خاصة بها في كيشيناو”.

المصدر: عرب 48