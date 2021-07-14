التحكم المروري: إعادة فتح اوتوستراد #المنية بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2021 - 20:48

التحكم المروري: إعادة فتح اوتوستراد #المنية بالاتجاهين

منذ 7 mins 14 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة