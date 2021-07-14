فوعاني: تأليف الحكومة ممر ضروري لخروج هادىء من الأزمات التي يعانيها اللبنانيون

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى فوعاني في تصريح أن “ليس لنا في لبنان من عدو يقاتلنا ويحاول ان يأخذ بأطماعه أرضنا ومياهنا وانساننا الا العدو الاسرائيلي”.

ولفت خلال لقاء سياسي نظمه اقليم الجنوب في حركة أمل في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح، الى ان “الفرصة التاريخية ما زالت متاحة امام الجميع كي يلاقوا الرئيس نبيه بري، ليس الهدف تأليف حكومة فحسب، انما من اجل الانحياز لصوت الناس ووجعهم.

واعتبر أن “تأليف الحكومة يمثل ممرا ضروريا وإلزاميا لتأمين خروج هادىء من الازمات التي يعانيها اللبنانيون، وخروجا من طوابير الذل من امام محطات الوقود وامام الصيدليات والتحرر من الاحتكارات”.

ودعا معرقلي التأليف الى “خفض السقوف العالية وضرورة الاستجابة لمبادرة الرئيس بري من اجل تشكيل حكومة لا اثلاث او ارباع معطلة فيها انما حكومة تعالج وجع الناس، وتقف على همومهم ومشاكلهم”، محذرا من ان “العدو الاسرائيلي مازال يتربص بنا وبثرواتنا وسيادة وطننا”.

وقال: “كما انتصرنا على العدو الاسرائيلي سوف ننتصر مجددا في حفظ لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه، لن نيأس او نستسلم ولن رفع الرايات البيضاء، وسوف تبقى رايتنا المقاومة دائما الراية الخضراء التي يتوسطها شعار امل افواج المقاومة اللبنانية، هي حارسة الحدود في الجغرافيا، وحارسة حدود الوطن من كل الانهيارات وهي الدعوة المستمرة للكلمة الطيبة مهما عظمت التحديات”.

وختم “الوطن كما قال الامام الصدر يحفظ بالجهاد والكرامات تحفظ بالشهادة، وعلينا ان نكون مجتمع المقاومة للحؤول دون تسلل العدو من خلال نقاط الضعف الناجمة عن تفاقم الازمات المالية والمعيشية والصحية والحياتية. وهذا يدعونا أكثر إلى أن نجترح الحلول لوقف نزف المعاناة اليومية والمتكررة ونؤكد ان حركة أمل ستبقى صوت الناس والمحرومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام