#المغرب يعلن عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى #تونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 14 2021 - 02:50

#المغرب يعلن عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى #تونس

منذ 2 ساعة 14 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة