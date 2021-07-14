قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب سماع دوي إطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 00:48

قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة عقب سماع دوي إطلاق نار

منذ 52 mins 13 July، 2021
أخبار موقع المنار

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