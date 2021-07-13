التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #الدامور باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 14:42
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الرئيس ميشال عون: من يريد انتقاد الرئيس في صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور
الرئيس عون: الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022 ولبنان يرحب بوجود مراقبين دوليين أوروبيين لمراقبتها
الرئيس عون: الجهد سينصب هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للتأثير على حرية الناخب وخياراته
وزير الخارجية الفرنسي: توصلنا الى توافق بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين قبل نهاية الشهر الجاري
وزير التجارة الفرنسي: فرنسا لا تقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه في لبنان وتتبنى إصدار عقوبات بحق معرقلي تشكيل الحكومة
إجتماع وزاري برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال بالسراي الحكومي لبحث موضوع الترانزيت عبر سوريا والنقاط المرتبطة بقانون قيصر
السفير الروسي في بيروت: الجانب الروسي جدي في مساعدة لبنان ومن الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة
العراق: عشرات الضحايا في حريق التهم مركزا لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى وسط مدينة الناصرية جنوب بغداد
حداد رسمي في العراق 3 أيام على ضحايا فاجعة مستشفى عزل مصابي كورونا في الناصرية
الخارجية الإيرانية تعرب عن مواساتها للعراق بحادث حريق المستشفى وتعلن استعدادها لكل أشكال المساعدة الطبية والعلاجية
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة وتمنع الدخول أو الخروج منها خصوصا في منطقة واد حلوه
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني: من يظنّ أننا سنستعيد الأسرى من غزة من دون مقابل لا يفقه ما يقول
منظمة الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدلات للوفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهي تمرّ بوضع صعب
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يندد بما وصفه جشع الدول التي تفكّر بتطعيم سكّانها بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا
وكالة الأدوية الأميركية: لقاح جونسون آند جونسون المضادّ لكورونا يزيد خطر الإصابة بالاضطراب العصبي النادر
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: مقتل 10 مسلحين كولومبيين بمواجهات بين عصابات إجرامية وقوات الأمن في كراكاس
الرئيس الكوبي يتهم واشنطن بممارسة سياسة الخنق الاقتصادي لبلاده والسعي إلى إثارة اضطرابات اجتماعية فيها
الرئيس الأرجنتيني يطالب برفع الحصار غير الإنساني المفروض على كوبا ويؤكد رفضه أي تدخل خارجي لحل الخلافات الداخلية
الخارجية الروسية: موسكو تحذر واشنطن من مغبة نقل قواتها المنسحبة من أفغانستان الى الدول المجاورة
حركة طالبان: بقاء القوات التركية في أفغانستان خطوة استفزازية واستمرار للاحتلال الأجنبي
إثيوبيا: "القوات المتمردة" في إقليم تيغراي تشن هجوما جديدا على منطقة رايا وتسيطر على مدينة ألاماتا الرئيسية
34 قتيلا على الأقل و12 جريحا في حادث سقوط حافلة في وادٍ بجنوب شرق بوليفيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ولاية كاليفورنيا تدعو إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 15% وتوسع حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكانها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
باحثون: موجة الحر التي ضربت غرب الولايات المتحدة وكندا نهاية الشهر الماضي كانت شبه مستحيلة لولا الاحتباس الحراري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #الدامور باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 45 mins
13 July، 2021
الدامور
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