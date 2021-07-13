التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #الدامور باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 14:42

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد #الدامور باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 45 mins 13 July، 2021
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