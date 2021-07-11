وزير خارجية #باكستان: نخشى اندلاع حرب أهلية في #أفغانستان والسيطرة على البلاد بالقوة العسكرية لن تحل المشكلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 15:40

وزير خارجية #باكستان: نخشى اندلاع حرب أهلية في #أفغانستان والسيطرة على البلاد بالقوة العسكرية لن تحل المشكلة

منذ 4 ساعة 11 July، 2021
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