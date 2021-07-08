بالفيديو | انفجار في ميناء جبل علي النفطي في دبي

أفادت وسائل إعلام إماراتية أن انفجارا وقع في ميناء جبل علي بدبي. وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن “فرق الدفاع المدني في المدينة تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي”. وأضاف أنه “لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في الميناء”.

ولاحقاٌ قال المكتب الاعلامي لحكومة دبي إنه تمت السيطرة على حريق شب على ظهر سفينة حاويات راسية في ميناء جبل علي بدبي. وكان شهود من رويترز قد سمعوا في وقت سابق دوي انفجار في دبي المركز التجاري للمنطقة. وقال مراسل لرويترز إنه شوهدت عربتا إطفاء وسيارات طوارئ أخرى تتجه إلى الجنوب من دبي على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبوظبي.

وجاء الانفجار بعد يومين على اجراءات سعودية جمركية بحق المنتجات الإماراتية.

وتداول ناشطون فيديو قالوا إنه من مكان الإنفجار.

المصدر: رويترز + وكالات