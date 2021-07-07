وزارة الدفاع الأذربيجانية تعلن إصابة أحد عسكرييها بإطلاق نار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن إصابة أحد عسكرييها بإطلاق نار في قره باغ، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وفصل القوات بوساطة روسية في المنطقة.

وقالت الوزارة الأذربيجانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن مواقع الجيش الأذربيجاني تعرضت لإطلاق نار من قبل “الفصائل المسلحة الأرمنية غير الشرعية” بالقرب من قرية علي أغالي في منطقة أغدام.

وأصيب جراء إطلاق النار عسكري أذربيجاني كان يشارك في أعمال شق الطرق وتم نقله إلى مستشفى عسكري.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها أبلغت قيادة قوات حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة الروسي التركي المشترك بالحادث للتحقيق فيه.

المصدر: وكالات