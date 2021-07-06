دياب ترأس اجتماعا لقطاع النقل البري… طليس: الموافقة على اقتراح دعم القطاع وشمول العاملين فيه بالبطاقة التمويلية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماعا لقطاع النقل البري، حضره وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، أحمد الموسوي، علي محيي الدين، شفيق القسيس، عمر العلي، كمال شميط ومحمد الخير.

وبعد الاجتماع، صرح طليس “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس حسان دياب في حضور معالي وزير الأشغال ورئيس الاتحاد العمالي العام، وتمحور البحث حول نقطة وحيدة وهي قطاع النقل البري وكيفية وآلية دعمه، وكانت الجلسة إيجابية جدا، حيث أكد دولة الرئيس دياب موافقته على الإقتراح الذي تقدم به قطاع النقل البري بدعم هذا القطاع وشمول العاملين فيه من ضمن عموم اللبنانيين الذين ستطالهم البطاقة التمويلية”.

وأضاف “أقول لزملائنا في القطاع إن الجلسة كانت إيجابية والموقف إيجابي جدا وسوف يبدأ التنفيذ في موضوع دعم القطاع بكل تفاصيله مباشرة بعد البدء بتطبيق العمل بالبطاقة التمويلية. من أجل الأمانة ومن أجل زملائنا وأصدقائنا في هذا القطاع سنكتفي بهذا الكلام، اما تفاصيل ما جرى خلال هذا الاجتماع فسنعلن عنه بعد غد الخميس خلال اجتماع قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام