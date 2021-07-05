محافظ الحُديدة: غياب تام للدور الأممي بخصوص خروق قوى العدوان

أكد محافظ محافظة الحُديدة اليمينة محمد عياش قحيم الاثنين أن “الدور الأممي يغيب بشكل كامل عندما يتعلق الأمر بخروق العدوان لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة”.

وأوضح قحيم أن “البعثة الأممية المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق التهدئة لم ترفع إحاطة واحدة عن خروق العدوان منذ وصولها إلى الحديدة”، ولفت إلى أن “فريق الأمم المتحدة يزور مواقع الخروق ولكن دون اتخاذ أي موقف”.

وأشار قحيم إلى أن “احتجاز المشتقات النفطية وتداعيات ذلك على الصعيد الإنساني يتم بعين الأمم المتحدة التي تعطي السفن التراخيص”، وشدد على أن “الأمم المتحدة شكلت سندا لتحالف العدوان عوضا من تخفيف معاناة المواطنين”.

المصدر: موقع انصار الله