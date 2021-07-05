السودان: لدينا خيارات عديدة حول سد النهضة سنعلن عنها لاحقا

قال وزير الري السوداني ياسر عباس الاثنين إن “الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قاب قوسين”، وشدد على أن “الخرطوم لديها خيارات عديدة ستعلن عنها لاحقا”.

وأعلن الوزير ان “السودان أجرى سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة”، وقال “ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا وتعزيز المفاوضات”.

واعتبر الوزير أنه “يجب على مجلس الأمن أن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة ويصدر تقارير دورية كل 6 أشهر ودعوة إثيوبيا لعدم القيام بخطوات أحادية”، ودعا “لتعزيز دور اللجنة الرباعية بتحويلهم إلى وسطاء بدل مراقبين وان تلعب هذه اللجنة دورا في التفاوض”.

المصدر: روسيا اليوم