وزارة الصحة اللبنانية: حالتا وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2021 - 19:46

وزارة الصحة اللبنانية: حالتا وفاة و207 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 4 July، 2021
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