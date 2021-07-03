رئاسة الوزراء: مبلغ ال 500 ألف يورو لتمويل المحكمة الدولية عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 00:14

رئاسة الوزراء: مبلغ ال 500 ألف يورو لتمويل المحكمة الدولية عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف

منذ 43 mins 2 July، 2021
رئاسة مجلس الوزراء
لبنان

اعلنت  المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء  في بيانانه “تداول بعض وسائل الاعلام خبرا عن دفع الحكومة اللبنانية مبلغ 500 ألف يورو من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

والواقع أن هذا المبلغ عبارة عن هبة ستخصص لهذا الهدف، وذلك بعد أن كان دولة الرئيس الدكتور حسان دياب قد أبلغ الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة المحكمة الدولية مرارا منذ بداية العام الحالي 2021 عدم قدرة لبنان على تسديد مساهمته في تمويل المحكمة الخاصة. كما أن تسديد هذه الهبة للمحكمة ترافق مع الطلب من المحكمة وضع جدول زمني وخطة تفصيلية لاختتام مهامها.”

المصدر: الوكالة الوطنيةل لاعلام

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