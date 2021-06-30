هنية أكد ضرورة العمل لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس إسماعيل هنية خلال لقاء في بيروت، ضم سياسيين وفصائل العمل الفلسطيني واللبناني وإعلاميين، أن “حركته ستواصل جهودها وحراكها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة والشراكة السياسية الوطنية”.

وأكد “استمرار المقاومة الفلسطينية في مشروع الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير المقبلة، مشددا على “تمسك حركته بهذا النهج الوطني الأصيل حتى التحرير الشامل”. وأكد أيضا “حق المقاومة الفلسطينية في تطوير نفسها وعتادها وسلاحها بكل الطرق والوسائل”، وقال: “إن من حق المقاومة الفلسطينية التي حفرت في الصخر وجالت في أعماق البحر أن تطور نفسها وعتادها، استعدادا للمعركة المقبلة، وأقول لشعبنا الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، ثقوا بهذه المقاومة، التي لبت نداء المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وسنكون على قدر عال من المسؤولية لحماية شعبنا الفلسطيني”.

وشدد على “انفتاح حركته على كل مكونات الأمة وأحرار العالم، خدمة للقضية الفلسطينية”، مجددا “رفض حركته الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وشرعيته في أرض فلسطين”، مؤكدا “ضرورة العمل بشكل جماعي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله في الداخل والخارج، والعمل على تمكينه بكل السبل والطرق المتاحة إلى حين العودة والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام