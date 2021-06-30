وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 30 2021 - 01:44

وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة