الوزير حسن بحث مع النائبين طرابلسي وحسين شؤون القطاع الإستشفائي

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن النائب ادكار طرابلسي الذي أوضح في بيان، أنه أطلع الوزير حسن على “الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند دخولهم بعض المستشفيات الخاصة التي ترفض تغطية المرضى على نفقة الوزارة”.

واشار البيان الى أن “النائب طرابلسي طالب وزير الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق تلك المستشفيات التي استفادت من المال العام في فترة البحبوحة إلى درجة تورط البعض بالفساد المالي من خلال تضخيم الفواتير، فيما لا تتردد الآن في أن تذبح المواطنين بكرامتهم وحياتهم على ابوابها وتحرمهم من مساندة الدولة لهم”.

كذلك، إستقبل الوزير حسن النائب مصطفى حسين على رأس وفد من منطقتي مشتى حسن ومشتى حمود، وأوضح النائب حسين أن “البحث تناول موضوع إنشاء مستشفى للطوارئ في عكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام