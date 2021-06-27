مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 27-06-2021

لا يزالُ لبنانُ مطلاً على فرصِ النجاةِ رغمَ قساوةِ الجريمةِ الاقتصاديةِ التي تُرتكبُ بحقِّه. ولا يزالُ بلدُنا قادراً على الاستفادةِ مما يقدمُه الاصدقاءُ بشرطِ عدمِ وضعِ الشروطِ ورفعِ المعوِّقات، واَن تُصفَّى النوايا كي تأتيَ الحلولُ وتُذَلَّلَ الازمات.

غايةُ الكلام، الاشارةُ الى اهميةِ ما يحملُه وفدٌ روسيٌ يحطُّ فجرَ غدٍ الاثنينِ في بيروتَ مُحَمَّلاً بالعروضِ الاستثماريةِ التي تَدُرُّ بالنفعِ على بلدِنا كهربائياً ونفطيا. وبحسبِ معلوماتِ المنار فانَ الوفدَ سيلتقي وزيرَيِّ الاشغالِ والطاقةِ في حكومةِ تصريفِ الاعمالِ مُقدِّماً مشروعا ًلاعادة ِاعمارِ مرفأِ بيروت، ومشاريعَ اخرى لاعادةِ تشغيلِ مصفاةِ الزهراني في الجنوبِ ومصفاةِ البداوي في الشمالِ لتكريرِ النفطِ الخام، وبالتالي كفايةِ لبنانَ حاجتَه من المحروقاتِ واكثر..

في حريقِ الاسعارِ الذي يُلهبُ ما تبقى للبنانيينَ في جيوبِهم، يَصعُبُ وصفُ شراسةِ المحتكرينَ المتنافسينَ معَ الناهبينَ على التفننِ بسرقةِ المواطنِ من دونِ حسيبٍ ولا رقيب، لتحقيقِ ارباحٍ طائلةٍ في الموادِّ الاستهلاكيةِ على انواعِها، وفي البنزين الذي مَنَعَهُ تجارُ الازماتِ اليومَ بشكلٍ شبهِ كليٍّ عن المواطنِ للضغطِ من اجلِ اصدارِ جدولِ الاسعارِ الجديدة، فاَقفلَ بعضُ المحطاتِ على مخزونٍ وافرٍ للاحتكار، ومحطاتٌ اخرى فَرَغَت من بنزينها فرَفَعَت خراطيمَها، ما جعلَ المواطنَ حائراً اسيرَ بائعي الغالوناتِ المخزَّنةِ في السوقِ السوداءِ وباسعارٍ خياليةٍ وجائرة..

واذ يوضعُ لبنانُ تحتَ مِقصلةِ المجهولِ والفوضى السياسيةِ والمالية، فانَ المنطقةَ تشهدُ ترتيباتٍ تدريجيةً جراءَ انكفاءِ اليدِ الاميركيةِ باتجاهِ الملفينِ الصيني والروسي ، مقابلَ انكشافِ حجمِ الحاجةِ الى التعاونِ لتخطي الازماتِ الحاليةِ والمستقبليةِ وهو ما قامت عليهِ اليومَ القمةُ العراقيةُ المصريةُ الاردنيةُ في بغداد.

اما في اليمن، فالوصفُ ياتي مختلفا، وهذا البلدُ المحاصرُ بالنارِ والحديدِ يواصلُ الابداعَ في تقديمِ شجاعةِ ابنائه على الجبهاتِ معَ العدوان، حيثُ يكونُ الرجلُ منهم بالفِ رجلٍ والزِّندُ بالفٍ مثلِهِ كما اَثبتت المشاهدُ التي بَثَّها اليومَ الاعلامُ الحربيُ اليمنيُ لعمليةِ تحريرِ سلسلةِ جبالِ الدحيضة في الجوف.

المصدر: قناة المنار