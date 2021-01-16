تقارير نشرة أخبار المنار الرئيسية يوم السبت في 16-1-2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2021 - 22:24

تقارير نشرة أخبار المنار الرئيسية يوم السبت في 16-1-2021

منذ 40 mins 16 January، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

فيما يلي، تقارير نشرة أخبار المنار الرئيسية يوم السبت في 16-1-2021.

مقدمة نشرة الأخبار
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/2

كفرا تودع ابنها الثلاثيني بعد إصابته بكورونا
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/3

سلالة جديدة من كورونا تضرب لبنان
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/4

المنار داخل قسم كورونا في مستشفى الشيخ راغب حرب
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/5

مدراء العناية في مستشفيات طرابلس: الوضع الصحي مأساوي
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/6

الدول الغنية تشتري لقاحات كورونا أكثر من حاجتها
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/7

التزام ملحوظ في بيروت بالإقفال العام
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/8

لا اتصالات حكومية ولا مواعيد
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/9

الشاب زهرة يعود إلى ممارسة عمله غير آبه بترهيب الإحتلال
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/10

حزب الله يدين العقوبات على العتبة الرضوية
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/11

الحرس الثوري ينهي مناوراته بإطلاق صواريخ باليستية
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/12

أزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة ولا لقاحات تكفي الجميع
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/13

انتشار عسكري كثيف في محيط الكونغرس قبل أيام من تنصيب بايدن
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/14

اليمين الصهيوني يصف ترامب بالمعجزة لـ “اسرائيل”
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/15

المصدر: المنار

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