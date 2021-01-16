فيما يلي، تقارير نشرة أخبار المنار الرئيسية يوم السبت في 16-1-2021.
مقدمة نشرة الأخبار
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/2
كفرا تودع ابنها الثلاثيني بعد إصابته بكورونا
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/3
سلالة جديدة من كورونا تضرب لبنان
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/4
المنار داخل قسم كورونا في مستشفى الشيخ راغب حرب
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/5
مدراء العناية في مستشفيات طرابلس: الوضع الصحي مأساوي
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/6
الدول الغنية تشتري لقاحات كورونا أكثر من حاجتها
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/7
التزام ملحوظ في بيروت بالإقفال العام
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/8
لا اتصالات حكومية ولا مواعيد
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/9
الشاب زهرة يعود إلى ممارسة عمله غير آبه بترهيب الإحتلال
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/10
حزب الله يدين العقوبات على العتبة الرضوية
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/11
الحرس الثوري ينهي مناوراته بإطلاق صواريخ باليستية
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/12
أزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة ولا لقاحات تكفي الجميع
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/13
انتشار عسكري كثيف في محيط الكونغرس قبل أيام من تنصيب بايدن
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/14
اليمين الصهيوني يصف ترامب بالمعجزة لـ “اسرائيل”
https://program.almanar.com.lb/episode/150874/15
المصدر: المنار