فيما يلي، تقارير نشرة أخبار المنار الرئيسية يوم السبت في 16-1-2021.

مقدمة نشرة الأخبار

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/2

كفرا تودع ابنها الثلاثيني بعد إصابته بكورونا

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/3

سلالة جديدة من كورونا تضرب لبنان

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/4

المنار داخل قسم كورونا في مستشفى الشيخ راغب حرب

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/5

مدراء العناية في مستشفيات طرابلس: الوضع الصحي مأساوي

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/6

الدول الغنية تشتري لقاحات كورونا أكثر من حاجتها

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/7

التزام ملحوظ في بيروت بالإقفال العام

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/8

لا اتصالات حكومية ولا مواعيد

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/9

الشاب زهرة يعود إلى ممارسة عمله غير آبه بترهيب الإحتلال

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/10

حزب الله يدين العقوبات على العتبة الرضوية

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/11

الحرس الثوري ينهي مناوراته بإطلاق صواريخ باليستية

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/12

أزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة ولا لقاحات تكفي الجميع

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/13

انتشار عسكري كثيف في محيط الكونغرس قبل أيام من تنصيب بايدن

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/14

اليمين الصهيوني يصف ترامب بالمعجزة لـ “اسرائيل”

https://program.almanar.com.lb/episode/150874/15

المصدر: المنار