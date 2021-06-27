انخفاض صادرات العراق النفطية لأمیركا الى النصف

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، إذ وصلت الى 155 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن “متوسط الاستيرادات الامیركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 6 ملايين و79 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار187 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.892 ملايين برميل”.

واضافت، ان “امیركا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 155ألف برميل يوميا ،في حين استوردت 305 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه”.

واشارت الادارة الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمیركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,435 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 878 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل

555الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 349 ألف برميل يوميا”.

المصدر: السومرية نيوز