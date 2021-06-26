ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران غير ملزمة بالرد على رسالة الوكالة بشأن التفاهم الثنائي(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2021 - 00:54

ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران غير ملزمة بالرد على رسالة الوكالة بشأن التفاهم الثنائي(وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 25 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة