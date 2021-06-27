وزارة الصحة احالت ملف بيع حليب أطفال في السوق السوداء الى القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 17:46

وزارة الصحة احالت ملف بيع حليب أطفال في السوق السوداء الى القضاء

منذ 2 يوم 25 June، 2021
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لبنان

دهم فريق تابع للتفتيش الصيدلي بمتابعة مباشرة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، ومواكبة من أمن الدولة، بعد منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن عن بيع حليب أطفال دون السنة بسعر يفوق السعر المدعوم خمسة أضعاف على الأقل، المكان الذي يتم فيه الإتجار غير المشروع في السوق السوداء.

وقد تبين أن الشخص المعني سيدة تقوم بشراء وتجميع كميات كبيرة من الحليب والمواد الغذائية المدعومة في منزلها وتبيعها بأضعاف سعرها مع خدمة التوصيل إلى المنازل.  وبعد استكمال التحقيق، أحال الوزير حسن الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.

وكررت وزارة الصحة العامة  الدعوة لمستغلي الظروف الصعبة الراهنة للإبتعاد عن التخزين والإحتكار والإتجار المخالف للقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات العقابية .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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