محطات الوقود في لبنان شهدت منذ الصباح ازدحاما اضافيا

تشهد محطات الوقود في العديد من المناطق اللبنانية منذ الصباح الباكر زحمة اكبر من الايام السابقة للتزود بالبنزين بحسب ما افاد مراسلونا. وبحسب المعلومات فإن القرار الذي اتخذ بالموافقة الاستثنائية على استيراد المحروقات على سعر 3900 ليرة ربما يخفف من الازدحام في الفترة المقبلة لكن يسبب عبئا اضافيا على قدرة المواطن الشرائية لان صفيحة البنزين سترتفع الى 60 الف ليرة او اكثر.

الازمة التي تواصلت بفعل اسباب عديدة لا سيما موضوع ازمة الدولار التي انعكست على اعتمادات الاستيراد، زاد من حدتها تخزين البنزين من قبل الكثير من المحطات املا في ارباح اضافية ، اضافة الى قلق المواطنين وتهافتهم خوفا من انقطاع البنزين كليا او من ارتفاع كبير بالاسعار. كما يبقى وقع الازمة اكبر في مناطق الاطراف في الجنوب والبقاع والشمال.