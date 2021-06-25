متحدث القوات المسلحة اليمنية: يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 25 2021 - 11:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عصر الجمعة الساعة 5:30 حول التطورات المحلية السياسية
الوزير رمزي المشرفية: الرئيس حسان دياب سيوقع اليوم الموافقة الاستثنائية لشراء المحروقات
محتجون يقطعون الطرقات بالاطارات المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية
وزارة الصحة تنظم اليوم وغدا ماراتون فايزر الذي يستهدف الفئة العمرية بدء من 50 عاما وما فوق في جميع المناطق اللبنانية
مسؤولو الاعلام بحزب الله والتيار الوطني الحر: الإشاعات التي تطال العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل مغرضة ومعروفة الأهداف
مسؤولو الاعلام بحزب الله والتيار الوطني الحر: للإلتزام بأعلى معايير الانضباط والتحلي بروحية التفاهم والعلاقة الوطيدة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان من باب السلسلة في المسجد الأقصى بينهم موظف في دائرة الأوقاف
اسماعيل هنية: قتل الناشط نزار بنات يمثل اعتداء على كل الوطنيين في فلسطين وكل من يريد محاربة الفساد ويؤيد نهج المقاومة
اليمن: طائرات العدوان السعودي ــــ الامريكي تنفذ سلسلة غارات على مديرية رغوان في مأرب
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية واسعة استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان في منطقة الوديعة
العميد يحيى سريع: سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k ويحقق إصابات دقيقة
دعوة ألمانيا وفرنسا لعقد قمة مع روسيا تثير انقساماً بين قادة أوروبا مع انطلاق قمتهم في بروكسل والكرملين يرحب بالدعوة
منظمة الصحة العالمية: افريقيا تشهد عودة مدمرة لعدوى كورونا والموجة الثالثة تتسارع بوتيرة أسرع وتضرب بقوة أشد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
العميد سريع: العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بالإضافة الى مصرع عدد من الضباط السعوديين
العميد سريع: نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عملية عسكرية واسعة استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان في منطقة الوديعة
العميد يحيى سريع: 10 طائرات قاصف 2K استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر
العميد سريع: العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بالإضافة الى مصرع عدد من الضباط السعوديين
العميد سريع: نفذت العملية خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا
المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل: نتطلع الى حوار مع روسيا يسهم بحل الأزمات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدير مشروع انتاج اللقاح الايراني " كوف ايران بركت" : فاعلية اللقاح بلغت 93.5% و12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
متحدث القوات المسلحة اليمنية: يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز
منذ 41 mins
25 June، 2021
عاجل
التعليقات
ذات صلة
أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح “أكتيمرا” للبالغين والأطفال
الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي
أسعار النفط تواصل الصعود بفضل توقعات بنمو الطلب وشح الإمدادات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}