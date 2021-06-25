متحدث القوات المسلحة اليمنية: يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 11:22

متحدث القوات المسلحة اليمنية: يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان واستمرار الحصار على بلدنا العزيز

منذ 41 mins 25 June، 2021
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