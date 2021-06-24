متحدث القوات المسلحة اليمنية:العملية أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين وأكثر من 60 من مرتزقة العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 23:04

متحدث القوات المسلحة اليمنية:العملية أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين وأكثر من 60 من مرتزقة العدوان

منذ 2 ساعة 24 June، 2021
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