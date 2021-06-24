متحدث القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان في منطقة الوديعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2021 - 23:04

متحدث القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية على معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان في منطقة الوديعة

منذ 2 ساعة 24 June، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات