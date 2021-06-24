حركة المرابطون استقبلت قيادية في التيار الشعبي الناصري التونسي

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، القيادية في التيار الشعبي الناصري التونسي السيدة مباركة العويني البراهمي، بحضور عضو الأمانة للمؤتمر الناصري العام الدكتور محمود الشربيني في مقر المرابطون.

بعد اللقاء، أكدت العويني البراهمي اننا من مقر المرابطون نجدد عهدنا وإيماننا بالناصرية كثورة لا تهدأ، وتابعت: نحن اليوم في صف المقاومة للعدو الصهيوني والامبريالية العالمية وكل أدواتها وماضون إلى الأمام مهما كانت التضحيات.

بدوره، أكد العميد حمدان أن الشهيد القائد محمد البراهمي ليس فقط شهيد تونس، إنما هو شهيد الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي.

واضاف حمدان: أقل الواجب ان نقف اليوم لتكريم هذا الشهيد البطل بتكريم المناضلة مباركة وعائلته الكريمة المكافحة، والواجب الأكبر أن نستمر بالسعي كما سعى الشهيد محمد إلى الاستشهاد، وكما كان دائماً وأبداً “يردد لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض”، ليس فقط من أجل فلسطين إنما في كل مفاصل كفاحنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . واضاف: نحن على اقتناع تام وبوجود أهل تونس الشرفاء الأوفياء الذين لا خانوا ولا هانوا، أن هذا الانتصار سيكون ناجزاً ومتمماً.