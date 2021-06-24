انقطاع النفس أثناء النوم عارض خطير يصيب الاطفال والمراهقين

يشكل انقطاع النفس الانسدادي النومي اضطرابا خطيرا يحدث أثناء النوم. إذ يؤدي إلى انقطاع الننفس بشكل متكرّر، ويبدأ أثناء النوم، وفق موقع عيادة “مايو كلينك”.

وانقطاع النفس اضطراب شائع يصيب الملايين حول العالم، بحيث يجعل الناس يتوقفون عن التنفس للحظات أثناء النوم، وفي حين أنه يصيب البالغين عادة، إلا أنه يصيب 10 في المئة من الأطفال في سن المدرسة.

وقالت الدراسة التي أعدها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة إن الأطفال الذين يعانون من الانسدادي أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بثلاث أضعاف عندما يصبحون في سن المراهقة.

وفي المقابل، فإن الأطفال الذين لا يحدث مع انقطاع للتنفس أثناء فرص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أقل بكثير. وضغط الدم عامل رئيسي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

ويقول الباحث المشارك في الدراسة فيرنانديز ميندوزا: “أظهرت دراستنا أن انقطاع النفس النومي لدى الأطفال يمكن أن يكون بمثابة بوابة لارتفاع ضغط الدم في المستقبل”، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تحتاج مزيدا من الاهتمام، خاصة أنه لا يتم تشخصيها في معظم الحالات.

المصدر: وكالات