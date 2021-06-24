قوى الامن: توقيف سوري قتل مواطنه وأخفى جثته لمدة عام داخل براد احد المستودعات في درب السيم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 17-6-2021، عثر على جثة، شبه متحللة، عائدة لشخص مجهول الهوية، موضوعة داخل براد منزلي في أحد المستودعات ببلدة درب السيم.

بنتيجة كشف الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة قد حصلت منذ ما يزيد عن 8 أشهر.

من خلال التحقيقات والمتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين أن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل، وأن المغدور يدعى: (م. أ.) عمره زهاء 60 عاما، من الجنسية السورية.

كذلك، تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه، ويدعى:

– ع. ك. (من مواليد عام 1979 سوري)

بالتحقيق معه، أفاد أنه لم يلتق بالمغدور منذ مدة طويلة، ولا يعرف عنه شيئا. وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمة القتل، عاد واعترف بتنفيذها منذ قرابة عام، بسبب خلاف فوري حصل بينه وبين المجني عليه، فأقدم على ضربه، وتركه ينزف حتى الموت، ليعود في وقت لاحق ليضع جثته في البراد.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام