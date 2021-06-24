مركز المصالحة الروسي: الإرهابيون في سوريا يستعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عناصر تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي يستعدون لاستفزازات باسخدام مواد سامة في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، إن المركز الروسي تلقى معلومات عن تحضير المسلحين للاستفزازات.

وحسب مصادر المركز الروسي، فإن الإرهابيين نقلوا إلى بلدة أطمة حاوية بالمواد السامة، ويخططون لحشو القذائف بها.

وأضاف أن “الإرهابيين بالتعاون مع المنظمة الإنسانية المزعومة “الخوذ البيض” يعتزمون تدبير تمثيلية لهجوم كيميائي بهدف اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام المواد السامة ضد المدنيين”.

وأكد المركز الروسي رصده 35 انتهاكا من قبل مسلحي “جبهة النصرة” في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وأشار كوليت إلى أن المركز لم يرصد حالات إطلاق نار من قبل الجماعات الموالية لتركيا خلال اليوم الأخير.

المصدر: وكالات