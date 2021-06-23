وزير الاتصالات: أسعار بطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها لا تزال على حالها

قال مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان طلال حواط في بيان له الاربعاء إن “الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حاليا”.

وتابع البيان “كما نحيط مشتركي الشبكة الخلوية علما بأنه بإمكانهم راهنا إعادة تعبئة خطوطهم بواسطة الوسائل الآتية:

– مراكز بيع شركتي الهاتف الخلوي.

– الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخلوي المذكورين أدناه: www.touch.com وwww.alfa.com.lb.

– تطبيق ألفا وتاتش.

– أجهزة الصراف الآلي.

– الوكلاء المعتمدون رسميا لدى الشركتين.

– مراكز البيع المرخصة”.

ولفت البيان الى انه “يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر زيارة أحد الرابطين أدناه:

‏???https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge???

? https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/personal/prepaid/magic/tariffs”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام