كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول التطورات المحلية السياسية عند الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 23:06

كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول التطورات المحلية السياسية عند الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم الجمعة المقبل

منذ 1 ساعة 23 June، 2021
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