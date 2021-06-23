وسائل إعلام إيرانية: إفشال محاولة تخريب استهدفت أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الايرانية في طهران دون وقوع خسائر أو أضرار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 12:46

وسائل إعلام إيرانية: إفشال محاولة تخريب استهدفت أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الايرانية في طهران دون وقوع خسائر أو أضرار

منذ 53 mins 23 June، 2021
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