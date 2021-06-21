العراق .. احباط مخطط إرهابي جنوب العاصمة ومقتل أحد قادة داعش في ديالى

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مخططاً إرهابياً جنوبي العاصمة بغداد، بعد إلقاء القبض على مسؤول إحدى الخلايا الإرهابية، بحسب ما أفادت خلية الإعلام الأمني. وأوضحت الخلية أن الإرهابي اعترف على وجود كدس للعتاد يحتوي أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة وعدة قتالية وكواتم للصوت، كما تم القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادي في بغداد والأنبار.

كما تمكن اللواء الرابع والعشرون في الحشد الشعبي، وبتخطيط محكم من استخبارات اللواء بقتل قيادي في تنظيم داعش، وهو المسؤول الاول عن عمليات الاعدام بحق المدنيين وادخال الانتحاريين في عدة مناطق من محافظة ديالى.

المصدر: خلية الإعلام الأمني