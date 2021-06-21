سانا: إصابة عدد من مرتزقة الاحـتـلال الـتركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في محيط عفرين بريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2021 - 12:00

سانا: إصابة عدد من مرتزقة الاحـتـلال الـتركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في محيط عفرين بريف حلب الشمالي

منذ 1 ساعة 21 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة