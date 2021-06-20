العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية جوا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2021 - 23:34

العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية جوا

منذ 27 mins 20 June، 2021
طائرة اسرائيلية
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية حوا في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأحد إنه “بتاريخ 20/6/2021 الساعة 8,55، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الشمال وصولا حتى البترون ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10,05 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”.

وتابع البيان “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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