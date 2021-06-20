إنقاذ مجموعة أشخاص بعد عطل أصاب يختهم مقابل شاطئ صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2021 - 21:56

إنقاذ مجموعة أشخاص بعد عطل أصاب يختهم مقابل شاطئ صيدا

منذ 1 ساعة 20 June، 2021
انقاذ
لبنان

نفذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني الأحد عملية إنقاذ مجموعة من الشبان، قدرت بحوالي 17 شخصا، على متن يخت مقابل شاطئ صيدا – الزهراني، بعد إطلاقهم نداءات استغاثة.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “زورق وحدة الانقاذ البحري، تمكن من سحب اليخت الذي كانت على متنه مجموعة من الشبان والشابات، مقابل شاطئ صيدا – الزهراني”، وتابعت “قد تم نقله الى مرفأ صيدا، وافيد ان جميع من كانوا على متنه بصحة جيدة”، وأضافت “كان اليخت تعرض لعطل أثناء رحلته ما استدعى إطلاق نداءات استغاثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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